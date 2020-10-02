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على أنغام الليلة الكبيرة.. أحمد السقا يبدع في اللعب بالعرائس في ستوديو منى الشاذلي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
احمد السقا
احمد السقا
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هاني حسين
أبدع الفنان أحمد السقا، في اللعب بالعرائس مثلما كان يفعل مع والده على مسرح العرائس.

وشاركت الإعلامية منى الشاذلي، أحمد السقا في اللعب بالعرائس والرقص بها على أنغام الليلة الكبيرة.

وقال أحمد السقا في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "كنت عايش في مسرح العرائس مع والدي  وكنت بلعب بالعرائس".

واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، الفنان أحمد السقا، بحفاوة كبيرة فور دخوله ستوديو "معكم"، تعبيرا منهم على حبهم وإعجابهم الكبير به، مرددين "بنحبك يا سقا".

كما أوضح السقا  كيفية تحوله من ممثل في كواليس مسرح العرائس إلى الوقوف أمام الكاميرا، مشيرا لطبيعة علاقته بوالده وطريقة تربيته له وكيف انعكست بالتبعية لطريقة تربيته لأولاده.

وخلال اللقاء تحدث السقا حول المشاهد الأكثر خطورة التي قدمها من خلال أعماله السينمائية، واستعرض قدراته في التمثيل والغناء وتحريك العرائس داخل مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي سوف تعرض للمرة الأولى من خلال هذا اللقاء.
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