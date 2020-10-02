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منوعات

5000 حيوان ميت .. رائحة مقززة كشفت مستودعا لحفظ الحيوانات قبل بيعها في الصين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عثر مجموعة من الأشخاص المكلفين بحماية الحيوانات في الصين على آلاف الحيوانات الميتة في مستودع لحفظ اللحوم بأحد المقاطعات في الصين. 

وحسب ما ورد في " ديلي ميل " أن احد الأشخاص شعر برائحة مقززة ، تشبه رائحة اللحوم العفنة، و بالفعل قرروا أن يسيروا في إتجاه الرائحة و الصدمة كانت في عثورهم على كمية هائلة من الحيوانات الميتة. 

عثرت المجموعة على 5000 حيوان بين فئران و كلاب و قطط ، في طريقها لتوزيعها على المطاعم في الصين و لكن المشكل تكمن في أن اللحوم فاسدة و الحيوانات رائحتها مقززة. 

قامت الشرطة بإلقاء القبض على أصحاب ذلك المستودع و التخلص كن الحيوانات الفاسدة ، و التأكد من أنها لن توزع على المطاعم لمنع وصولها إلى المواطنين و حدوث كوارث جديدة.
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