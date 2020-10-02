أخبار التوك شو.. السيسي: مصر وضعت استراتيجية تمكين المرأة من أوائل الدول .. شكري: لن نفرط في حبة رمل أو نقطة مياه.. وبكري ينفعل على الهواء لتعرضه للتجاوز

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المراة واحتفلت العام الماضي بمرور 100 عام على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة.
وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بالذكرى الـ 25 للمؤتمر الدولي الرابع للمرأة: مصر كانت من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية لتمكين المرأة سياسيا وتوفير الحماية لها كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال اقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة".
أكد سامح شكري وزير الخارجية أن الدولة تعمل على مصالح مصر وشعبها، مؤكدا أننا لن نفرط في حبة رمل واحدة ولن نفرط فى أي نقطة مياه من مياهنا.
وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع الجانب المجري أنه على الجميع الالتزام بالقانون الدولى وقانون البحار، مشيرا إلى أننا نعمل على دعم العلاقات على المستوى الدولى بالطرق الشرعية.
اتحبست 5 مرات.. مصطفى بكري ينفعل على الهواء لتعرضه للتجاوزات..
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشعب المصري عندما ثار على الأنظمة السابقة ثار وخرج بأمانة وصدق لأن "الشعب المصري ليس له حل ولا كتالوج" ولكن الجماعات الإرهابية ركبت الموجة و"البلد اتخربت والمجمع العملى اتحرق وعربيات شرطة اتحرقت وعمت الفوضى البلاد".
وانفعل بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد: "في زمن مبارك والسادات اتحبست 5 مرات دفاعا عن اهلي وناسي وعن الحق واحنا اتربينا على المش والعيش ودي بلدنا ومحدش هيفرط فيها ومش هنكرر السيناريو اللى حصل".
عرضت قناة أكسترا نيوز تقرير فيديو جديدا للهارب محمد على، حيث قال الإرهابي الهارب إن " خدها كده قطر وطن عربي وبيحبني، و المغرب بيحبونى و الجزائر ايضًا، موضحًا بس أغناهم هى قطر ها يشتروا الفيلم بتاعنا".
وأضاف الإرهابي الهارب خلال الفيديو المسرب له: " معاك برومو بيشتروه، عشان هما بيكرهوا الرئيس المصري السيسي، وأنا معهاهم وهما بيحبوني".
قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها تشعر بفخر كبير لحديث الرئيس السيسي اليوم عن المرأة، حيث تحدث الرئيس السيسي اليوم عن وجود الإرادة السياسية لتمكين المرأة.
وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": دائما ما كنا نطالب بوجود إرادة سياسية لتمكين المرأة، وهذا يعد أهم خطوة لتمكين المرأة.. واليوم نجد الإدارة السياسية هي التي تتحدث بلسان حال المرأة.
كشف أحمد نوار الفنان التشكيلي والقناص بالجيش المصري بفترة حرب الاستنزاف عن وصيته على الهواء، وقال "زمايلي وأصدقائي الأبطال لا تنسوا مصر ولا تنسوا تراب سيناء ولا بد من أن تتعاملوا مع العدو بكل شجاعة وجسارة وأنا أكتب هذه الكلمات قبل أن أفارقكم وطبعا العدو لئيم وغدار ولا بد أن تكونوا أذكى منه".
وأضاف نوار خلال لقائه ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد في وصيته: "تعلمتوا فن القنص تجاه العدو والذي قام برد فعله القوي من الأسلحة الثقيبة تجاه القناصة وهذا يدل على إنتصار القناصة على مستوى الجبهة بالكامل من السويس حتى بورسعيد".
قال الفنان أحمد السقا، إن مهنة التمثيل مليئة بالتوتر، مضيفا: "التحضير لأي عمل أثناء التصوير يكون مليئا بالتوتر".
وأضاف أحمد السقا في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "حياتي الفنية بها أكثر من غلطة خاصة في مشهد الانفجار في فيلم تيمور وشفيقة وربنا نجانا".
كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، تفاصيل قدوم موجة ثانية من فيروس كورونا.
وأكد الناظر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش مقدم برنامج 90 دقيقة، والمذاع عبر قناة "المحور": " فيروس كورونا مازال موجودا حتي الآن ولكن يجب أن نتجنب الموجة الثانية من الفيروس خاصة وأن الجو مازال حر ولم نبدأ في موجات البرد الشديدة التي تتسبب في إصابات الأنفلونزا".
قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية، إنه منذ فتح السياحة فى الأول من يوليو تم استقبال طائرات تحمل السياح للغردقة وشرم الشيخ يوميًا وصلت إلى ربع مليون سائح خلال شهرين.
وأوضحت شلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" مانشيت" المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه منذ إعلان دول أوروبا عن الموجة الثانية من جائحة كورونا قلت أعداد السياح، موضحة أنه تم إدخال السياحة الثقافية واستعدت المراكز السياحية في الأقصر وأسوان لاستقبال السائحين .
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم إجرائية وتنفيذا للدستور المصرى، وتم خلالها أخذ رأى المجلس فى الإبقاء على تشكيل اللجان البرلمانية الحالية.
أضاف وهدان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن البرلمان الحالى فى حالة صلاحيات مستمرة وكاملة حتى يوم 9 يناير 2021، ومن حق رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، أن يدعو لانعقاد جلسات خلال هذه الفترة.