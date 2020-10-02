أخبار التوك شو.. السيسي: مصر وضعت استراتيجية تمكين المرأة من أوائل الدول .. شكري: لن نفرط في حبة رمل أو نقطة مياه.. وبكري ينفعل على الهواء لتعرضه للتجاوز

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المراة واحتفلت العام الماضي بمرور 100 عام على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة.



