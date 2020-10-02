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توك شو

مها سليم : الدراما موجودة بشكل جيد طوال العام.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
المنتجة مها سليم
المنتجة مها سليم
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البهى عمرو
قالت المنتجة مها سليم، إن ما نشر من جماعات الشر عن احتكار بعض الشركات لإنتاج المسلسلات غير صحيح موضحًا  أن هذا الكلام فارغ.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أنها لم تقدم بعمل خلال رمضان الماضي، مؤكدة " مكنتش زعلانة لانى خلصت المسلسل قبل رمضان بفترة قصيرة".  

ولفتت إلى أنها تجهز لعمل درامى سيعرض فى رمضان المقبل، وأن اى منتج يقوم بإنتاج المسلسلات بما يريد ولا توجد تعليمات بمنع المسلسلات.

وأشارت إلى أنها تقوم بعمل مسلسلات بشكل مستمر، وجميع المنتجين لهم مسلسلات طوال العام، مؤكدة " الدراما موجودة بشكل جيد طوال العام".

وتابعت :" جماعات الشر نشرت أشياء كاذبة وليس لها علاقة بالحقيقة ودعوت الله ان يقضى على الإرهابيين".

وقد قال المنتج جمال العدل: لا توجد أي شركة تحتكر إنتاج المسلسلات بمصر كما يشاع من الإخوان، أن مصر تعمل فى مجال الدراما منذ سنوات طويلة، ومصر متقدمة في صناعة الدراماو أنهم كانوا ينتجون أكثر من 60 مسلسلا فى التلفزيون المصري ولكن تم تقنين هذا الأمر، وجميع القنوات أصبحت الآن تعرض مسلسلات. 

ولفت إلى أنه كل عام يقوم بعمل مسلسلات جديدة، وجميع المنتجين لهم مسلسلات طوال العام :" علينا ألا ننظر لهؤلاء الأشخاص الفارغين، مؤكدًا لو عندهم عقل ممكن يفتحوا القنوات ويشوفوا المسلسلات أحسن نفتح لهم دماغهم".  

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