بسلاحها النووي وقواتها الجوية .. روسيا الأقوى عسكريا في العالم .. الجيش الروسي يصل لمرحلة الأكثر قدرة .. ألغى التجنيد الإجباري ويعتمد على المحترفين

تقرير جديد صادر عن مؤسسة فكرية بريطانية:

- القوات الروسية "عالية التقنية" وحالة استعداد "عالية"

- موسكو حدثت معداتها النووية وتريد تطوير صواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت تحت الماء

- الجيش الروسي يصل لمرحلة الأكثر قدرة من أي وقت مضى





ذكر تقرير صادر عن مؤسسة فكرية بريطانية أن القوة العسكرية الروسية بلغت ذروتها منذ الحرب الباردة حيث اكتسبت أسلحتها النووية وقواتها الجوية قوة خاصة.





ولقد منح التجديد الذي دام عقدًا من الزمن الكرملين جيشًا مجهزًا جيدًا في "حالة استعداد عالية" مع طائرات مطورة وجيش "عالي التقنية" يعتمد على مجندين محترفين بدلًا من التجنيد الإجباري.





وتمتلك موسكو أكبر مخزون من الرؤوس الحربية النووية في العالم وقد قامت بتحديث معداتها في السنوات العشر الماضية - وتسعى الآن للحصول على صواريخ تفوق سرعة الصوت و "طوربيدات" نووية لتحديث أجهزتها.





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ويقول المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن الإصلاح جعل الجيش الروسي "أكثر قدرة اليوم من أي وقت مضى منذ نهاية الاتحاد السوفيتي" ما شجع فلاديمير بوتين على نشر نفوذه في أوكرانيا وسوريا وأماكن أخرى.





ومع توتر العلاقات بين روسيا والغرب، يحذر الملف الاستراتيجي للمعهد من أن الجيش الذي تم تجديده هو "أداة عسكرية قادرة على إظهار موسكو استعدادًا لاستخدامها أو التهديد باستخدامها".



