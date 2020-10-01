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أستاذ قانون دستوى: الجمع بين عضويتى البرلمان ومجلس الشيوخ غير دستوى

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن المادة 45 من قانون مجلس النواب قاطعة فى أنه إذا عين أحد أعضاء مجلس النواب فى الحكومة "وزير أو نائب وزير" أو محافظا أو بمجلس الشيوخ، يخلو مقعده فى مجلس النواب بقوة القانون.

وبين فوزى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، قائلا: "السؤال هنا.. هل ستجرى انتخابات مبكرة إذا كان من المنتخبين أو سيثار إلى تعيينه؟.. الإجابة هنا لا.. لأن المدة المتبقية لنهاية مجلس النواب أقل من 6 أشهر.. وبالتبعية يمكن لهذا الشخص حالما لا يكون قد تقدم باعتذار عن قبول عضوية مجلس الشيوخ أن يعين.. ويخلو مكانه ولا يلتزم بتقديم استقالة لأن الاستقالة لها عملية إجرائية لقبولها منصوص فى عديد من المواد الداخلية".

واستكمل أستاذ القانون الدستورى قائلا: "الأمر المحتمل هو أنه حالما يصدر رئيس الجمهورية بتعيين س من الناس فى مجلس الشيوخ  وهو عضو فى البرلمان يخلو مقعده فورا بقوة القانون".
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