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أخبار العالم

حزب تركي مهاجما نظام أردوغان: على الجاهل مغادرة منصبه

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:52 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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القسم الخارجي
شن رئيس حزب السعادة في تركيا، كرم الله أوغلو، هجوما ضد وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيراق، على خلفية تصريحه بعدم اهتمامه بارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، أكد أوغلو أن قيمة الورقة النقدية من فئة 200 ليرة كانت تقدر بـ131 دولارا في بداية طرحها لأول مرة، غير أن قيمتها الحالية تراجعت إلى 25 دولارا.

ولفت إلى أن السلطة الحاكمة في تركيا تعمل على إدارة اقتصاد البلاد من خلال توجيه الرأي العام بأساليب نفسية وخلق انطباعات عامة كاذبة.

وقال كرم الله أوغلو: "لا يمكن لوزير الخزانة والمالية أن يقول إنه لا يهتم بمؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة، لأن الدولار جعلهم يلجأون يوميا إلى رفع أسعار البنزين والوقود السائل وكل السلع. المدخلات يتم استيرادها إلى تركيا بالدولار".

وأبدى قلقه من تصريحات ألبيراق، مشيرا إلى أنه لا يمكن لشخص لا يفقه شيئا عن الاقتصاد بهذا القدر إدارة اقتصاد دولة. 

وتابع كرم الله أوغلو حديثه قائلا: "ثم يتحدث -الرئيس رجب أردوغان- عن افتتاح 300 مصنع في غازي عنتاب. أنضحك أم نبكي على هذا؟ من يقدم هذه المعلومات له؟".

ولفت إلى أن أحد المواطنين صرح بأن مصنعه ضمن تلك المصانع المشار إليها وأن مصنعه يعمل منذ 35 عاما،  موضحا أن النظام يكذب ويظهر إنشاءه لمصانع قديمة، داعيا إلى حاجة تركيا إلى تغيير العقلية الحاكمة.

وبلغ سعر صرف الدولار في وقت سابق هذا الأسبوع 7.84 فيما سجل اليوم الخميس 7.74 ليرة تركية.
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