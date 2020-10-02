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محافظات

تفاصيل هدم مقبرة ضمن جبانات بلبيس بالشرقية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:36 ص
تفاصيل هدم مقبرة
تفاصيل هدم مقبرة ضمن جبانات بلبيس بالشرقية
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة على مستوى المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين .

وفى هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع مركز الشرطة بالتصدى لمحاولة قيام أحد المواطنين ببناء جبانة والتعدي علي حرم الطريق داخل الجبانات وتم ازالتها علي الفور واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

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واشار المحافظ إلى أنه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط المخالفين وإزالة أي تعديات في المهد وتطبيق القانون علي الجميع.

كما أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 8398 لسنة 2020 بتكليف إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بالمرور علي أعمال المراكز التكنولوجية بنطاق مراكز ومدن [ ههيا – الإبراهيمية – أبو كبير – فاقوس – كفر صقر – أولاد صقر – الحسينية – صان الحجر – منشأة أبو عمر ] والوحدات المحلية القروية التابعة للتأكد من إلتزام العاملين بمنظومة تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح من تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الصادرة من أجل التسهيل والتيسير علي المواطنين، وإزالة كافة العراقيل التي قد تعيق العمل وإعداد تقرير للعرض علي المحافظ بصفة دورية في هذا الشأن .

كما كلف المحافظ إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة المرور علي أعمال المراكز التكنولوجية بنطاق مراكز ومدن [ الزقازيق – حي أول – حي ثان – منيا القمح – أبو حماد – بلبيس – مشتول السوق – ديرب نجم – القنايات – القرين ] والوحدات المحلية القروية التابعة للتأكد من إلتزام العاملين بمنظومة تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح من تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الصادرة من أجل التسهيل والتيسير علي المواطنين وإزالة كافة العراقيل التي قد تعيق العمل وإعداد تقرير للعرض علي المحافظ بصفة دورية في هذا الشأن.
تفاصيل هدم مقبرة ضمن جبانات بلبيس بالشرقية
تفاصيل هدم مقبرة ضمن جبانات بلبيس بالشرقية
تفاصيل هدم مقبرة ضمن جبانات بلبيس بالشرقية
تفاصيل هدم مقبرة ضمن جبانات بلبيس بالشرقية
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