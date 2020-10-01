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رياضة

منافسات قوية في أول أيام بطولة الجمهورية للناشئين للكاراتيه

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
شهد اليوم الأول من بطولة الجمهورية 10 سنوات المقامة في صالة سنتر كورت بنادي طلائع الجيش منافسة قوية وساخنة بين جميع المشاركين في فعاليات البطولة.

وفي منافسات كاتا فردي ناشئين.. انتزع يحيى أحمد عبدالعاطي لاعب نصر الرياضي بالدقهلية على المركز الأول متفوقا على الثنائي يوسف عثمان لاعب الهلال السكندري ومحمد محمود لاعب النصر الرياضي اللذين حصلا على المركزين الثاني والثالث.

وعلى صعيد كاتا فردي ناشئات.. حققت ليله هشان لاعب الأهلي على المركز الأول متفوقة على أماني عبدالفتاح وهنا هاني لاعبتي نادي النصر الرياضي بالدقهلية الفائزتين بالمركزين الثاني والثالث.

وعلى صعيد الكاتا الجماعي للناشئين.. جاءت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب أندية الزهور الرياضي والأهلي والعاملين بجامعة الاسكندرية.. بينما على صعيد الناشئات جاءت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب أندية النصر الرياضي بالدقهلية وسموحة والأهلي على الترتيب.

يذكر أن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين تقام خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري بمشاركة 608 لاعبين ولاعبة، حيث تقام فعاليات البطولة وفقا لكافة الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.
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