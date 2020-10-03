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بين الناس

خايفين على ولادنا.. أهالي منطقة المجزر بالمريوطية يستغيثون من انتشار التكاتك

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:02 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن علاء مختار من سكان منطقة المجرز اللبيني مريوطية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مركبات التوكتوك حتى بالشوارع الرئيسية .

ويقول فى رسالته : نستغيث بالمسئولين من التكاتك، سائقوها من البلطجية والأطفال، كل يوم حوادث تحرش وسرقات مباشرة وازدحام وألفاظ خارجة، ولا يلتزمون بعدم السير في الشوارع المحظور تواجدهم فيها، مناشدا المسئولين بالعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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