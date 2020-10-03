محمد يشكو وقف بطاقة تموين بسبب فاتورة التليفون: قيمتها مش عالية والله

استغاث المواطن محمد متولي علي، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقته التموينية التابعة لمكتب تموين القصير البحر الأحمر، بسبب فاتورة التليفون على غير الحقيقة .





ويقول فى رسالته : أنه تقدم بتظلم بسبب توقف البطاقة منذ ثمانية أشهر حتي الآن مرفقا بها خطاب شركات الاتصالات بعدم ارتفاع الفاتورة.





وأضاف : أن رقم البطاقة التموينية 131000272964 والرقم القومي 27709283100031، مطالبا بتفعيل البطاقة فى أقرب وقت.

للتواصل مع القارئ : 01003323053





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



