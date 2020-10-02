سعر الذهب اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020

يعرض "صدى البلد"، أسعار الذهب في تعاملات اليوم، الجمعة، 2 أكتوبر 2020، حيث بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها.





وسجل عيار 24 اليوم نحو 948.55 جنيه وعيار 18 سجل اليوم 711 جنيها.





بلغ سعر الجنيه الذهب 6640 جنيها.





وسجل السعر العالمى للذهب 1886 دولارا للأوقية.



