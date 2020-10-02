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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:05 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يعرض "صدى البلد"، أسعار الذهب في تعاملات اليوم، الجمعة، 2 أكتوبر  2020،  حيث بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها.

وسجل عيار 24 اليوم نحو 948.55 جنيه وعيار 18 سجل اليوم 711 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الذهب 6640 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب 1886 دولارا للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب
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