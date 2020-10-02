الكشف على 800 مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية نجع الدير بسوهاج

صرح الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بأن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمحافظة قد نفذت قافلة طبية مُتعددة التخصصات بقرية نجع الدير دائرة المركز.





وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم.





وأوضح "جميعه" أن القافلة عملت على مدار يومين بقرية نجع الدير التابعة لمركز سوهاج، ووقعت الكشف الطبي على 800 مواطن وتم إجراء التحليل، وتم توقيع الكشف المُبكر للضغط والسكر على أكثر من ٢٠٠ حالة.





وأضاف أن القافلة شملت ٦ تخصصات "باطنه ،اطفال، جلدية، نسا وتنظيم اسرة واسنان"، وتم توقيع الكشف على 200 مواطن للكشف المُبكر عن أمراض الضغط والسكر.





وأكد وكيل وزارة صحة سوهاج أن تلك القافلة تأتي تفعيلًا لمبادرة حياة كريمة، وحرصًا من الوزارة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقرى الأكثر فقرًا.



