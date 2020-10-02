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رياضة

حسام غالي يهنئ تريزيجيه بعيد ميلاده الـ 26

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه
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محمد بدران
هنأ حسام غالي  مدير الكرة بنادي الجونة صديقه محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي بعيد ميلاده الـ 26.

ونشر حسام غالي عبر خاصية استوري عبر حسابه علي موقع إنستجرام صورة لتريزيجيه وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد أخي". 

فاز فريق أستون فيلا على نظيره فولهام بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وشارك المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة حتى تم استبداله في الدقيقة 84 بزميله تراوري، فيما جلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة السادسة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فولهام عند صفر نقطة في المركز العشرين والأخير.

وودع أستون فيلا، الذى يضم محمود حسن تريزيجيه والمحمدى، كأس الرابطة الإنجليزية، من دور الـ16، بعد خسارته أمام فريق ستوك سيتي، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمعهما امس الخميس، على ملعب فيلا بارك.
حسام غالي يهنئ تريزيجيه بعيد ميلاده الـ 26
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