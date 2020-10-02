حظك اليوم الجمعة 2 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعمك ويمدك بطاقة عاطفية أخاذة.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانطلاق ولإنجاز أعمالك وقد تقضي مع من حولك أوقاتا طيبة.

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا واجتماعيا: قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك من أي تدخل وأن تنجح في تحويل بيتك إلى قلعة ضد العدوان الخارجي



