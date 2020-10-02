حظك اليوم الجمعة 2 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج ليوم الجمعة 2-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب تمنحك تألقا وقدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.
مهنيا وماليا: يمدك القمر في برجك بالقدرة على التركيز واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.
لثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر قد يجعلك اليوم مشوش العاطفة وتميل للانعزال قليلا.
مهنيا وصحيا: ينصحك الفلك اليوم بتنظيم جهودك وعدم إهمال أي عارض صحي.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.
ماليا ومهنيا: الشمس في وضع داعم مما يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.
عاطفيا: المريخ في وضع معاكس وقد يتسبب لك ذلك في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع الأحباب.. عليك بالصبر.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام.
مهنيا وماليا: القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وتسمح الظروف بنجاح مساعيك
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل العلاقات يدفعك للاهتمام بمن حولك وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب للتسرع وتأنّ في توقيع أي عقود أو أوراق.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد في برجك يعدك بحياة عاطفية واجتماعية حلوة وتكسب الإعجاب.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعمك ويمدك بطاقة عاطفية أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانطلاق ولإنجاز أعمالك وقد تقضي مع من حولك أوقاتا طيبة.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك من أي تدخل وأن تنجح في تحويل بيتك إلى قلعة ضد العدوان الخارجي
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باليقظة واللباقة ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس في منزل الحظ تدعمك، فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.
عاطفيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بالأحباب ولا تتسرع في أقوالك.