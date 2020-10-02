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مرأة

حظك اليوم الجمعة 2 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:57 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج ليوم الجمعة 2-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب تمنحك تألقا وقدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.
مهنيا وماليا: يمدك القمر في برجك بالقدرة على التركيز واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

لثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر قد يجعلك اليوم مشوش العاطفة وتميل للانعزال قليلا.
مهنيا وصحيا: ينصحك الفلك اليوم بتنظيم جهودك وعدم إهمال أي عارض صحي.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.
ماليا ومهنيا: الشمس في وضع داعم مما يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.
عاطفيا: المريخ في وضع معاكس وقد يتسبب لك ذلك في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع الأحباب.. عليك بالصبر.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام.
مهنيا وماليا: القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وتسمح الظروف بنجاح مساعيك


العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل العلاقات يدفعك للاهتمام بمن حولك وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك.


الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب للتسرع وتأنّ في توقيع أي عقود أو أوراق.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد في برجك يعدك بحياة عاطفية واجتماعية حلوة وتكسب الإعجاب.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعمك ويمدك بطاقة عاطفية أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانطلاق ولإنجاز أعمالك وقد تقضي مع من حولك أوقاتا طيبة.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك من أي تدخل وأن تنجح في تحويل بيتك إلى قلعة ضد العدوان الخارجي

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باليقظة واللباقة ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس في منزل الحظ تدعمك، فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.
عاطفيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بالأحباب ولا تتسرع في أقوالك.

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