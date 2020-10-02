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عماد أديب: ترامب وبايدن حرصا على تجريح بعضهما أكثر من طرح القضايا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن أهم ما لاحظه في مناظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الرئاسي جو بايدن، هو أنهما حرصا على تجريح بعضهما أكثر من حرصهما على طرح القضايا.

وأضاف أديب، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور"، أن هناك تدني واضح في مستوى السياسة الأمريكية عما كانت عليه في السابق وكأنها أصبحت من دول العالم الثالث.

تابع: "ترامب وبايدن فريقين ليس بالطبع أن يكون هناك فريق جيد وفريق سيء، ولكن أحدهما يهزم نفسه، ترامب لا يُمارس اللعبة الانتخابية بقواعد أخلاقية، مطلوب منه أن يكون رجل لا يخشى خصمه ولكن اختياره للألفاظ وأسلوب مخاطبته للخصم كان منفرا وأساء كيل الاتهامات لخصمه".
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