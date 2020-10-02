جيب تكشف عن كومباس 2022 بصور مسربة

كشفت جيب عن سياراتها جيب كومباس موديل 2022 فيس ليفت أثناء اختبارها ، وهو ما سمح لالتقاط صورة تجسسية ، كما وضعت بعض التمويهات على جسد السيارة بالكامل مع التركيز بشكل أكبر على تمويه الواجهة الامامية



ولكن يتوقع الخبراء أن تظهر جيب كومباس بشبك جديدة بالإضافة إلى المصابيح الامامية الجديدة التي تعتبر أضيق مقارنة بالمصابيح الخاصة بالموديل الحالى.



ومن المتوقع ان توجد شاشة لمس خاصة بالنظام الترفيهي الجديد بالإضافة إلى أنها تبدو بشكك مختلف كثيرا عن السابقة



أما المحرك فربما تأتي السيارة بنفس محرك سيارة جيب الحالية ، بالإضافة إلى أن الخبراء أشاروا إلى ظهور الـ suv، المدمجة المدثة في عام 2021 ، على أن تصل إلى الأسواق في عام 2022



يذكر أن احتفلت جيب بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس العلامة بإطلاق إصدارات خاصة لجميع موديلاتها ، والتي تشكل رينيجيد وكومباس وجراند شيروكي وجلادياتور ، ورانجلر



كما حصلت الإصدارات على تحديثات جمالية خارجية ، وداخلية خاصة وشعارات " الذكرى الثمانين " مع وصولها الوكالات العالمية في نهاية العام.





وجاءت مزايا الإصدارات على هيئة جنوط 19 إنش ,شاشات لمسية ، 8.4 إنش لأنظمة المعلومات الترفيهية وأنظمة تحكم بالمناخ بمنطقتين ومقاعد جلدية وفتح السيارات عن بعد .





كشفت جيب عن سياراتها جيب كومباس موديل 2022 فيس ليفت أثناء اختبارها ، وهو ما سمح لالتقاط صورة تجسسية ، كما وضعت بعض التمويهات على جسد السيارة بالكامل مع التركيز بشكل أكبر على تمويه الواجهة الامامية

ولكن يتوقع الخبراء أن تظهر جيب كومباس بشبك جديدة بالإضافة إلى المصابيح الامامية الجديدة التي تعتبر أضيق مقارنة بالمصابيح الخاصة بالموديل الحالي .

ومن المتوقع ان توجد شاشة لمس خاصة بالنظام الترفيهي الجديد بالإضافة إلى أنها تبدو بشكك مختلف كثيرا عن السابقة

أما المحرك فربما تأتي السيارة بنفس محرك سيارة جيب الحالية ، بالإضافة إلى أن الخبراء أشاروا إلى ظهور الـ suv، المدمجة المدثة في عام 2021 ، على أن تصل إلى الأسواق في عام 2022

يذكر أن احتفلت جيب بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس العلامة بإطلاق إصدارات خاصة لجميع موديلاتها ، والتي تشكل رينيجيد وكومباس وجراند شيروكي وجلادياتور ، ورانجلر

كما حصلت الإصدارات على تحديثات جمالية خارجية ، وداخلية خاصة وشعارات " الذكرى الثمانين " مع وصولها الوكالات العالمية في نهاية العام

وجاءت مزايا الإصدارات على هيئة جنوط 19 إنش ,شاشات لمسية ، 8.4 إنش لأنظمة المعلومات الترفيهية وأنظمة تحكم بالمناخ بمنطقتين ومقاعد جلدية وفتح السيارات عن بعد .