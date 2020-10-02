AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

جيب تكشف عن كومباس 2022 بصور مسربة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

كشفت جيب عن سياراتها جيب كومباس موديل 2022 فيس ليفت أثناء اختبارها ، وهو ما سمح لالتقاط صورة تجسسية ، كما وضعت بعض التمويهات على جسد السيارة بالكامل مع التركيز بشكل أكبر على تمويه الواجهة الامامية 


ولكن يتوقع الخبراء أن تظهر جيب كومباس بشبك جديدة بالإضافة إلى المصابيح الامامية الجديدة التي تعتبر أضيق مقارنة بالمصابيح الخاصة بالموديل الحالى.

ومن المتوقع ان توجد شاشة لمس خاصة بالنظام الترفيهي الجديد بالإضافة إلى أنها تبدو بشكك مختلف كثيرا عن السابقة

أما المحرك فربما تأتي السيارة بنفس محرك سيارة جيب الحالية ، بالإضافة إلى أن الخبراء أشاروا إلى ظهور الـ suv، المدمجة المدثة في عام 2021 ، على أن تصل إلى الأسواق في عام 2022

يذكر أن احتفلت جيب بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس العلامة بإطلاق إصدارات خاصة لجميع موديلاتها ، والتي تشكل  رينيجيد وكومباس وجراند شيروكي وجلادياتور ، ورانجلر

كما حصلت الإصدارات على تحديثات جمالية خارجية ، وداخلية خاصة وشعارات " الذكرى الثمانين " مع وصولها الوكالات العالمية في نهاية العام. 


وجاءت مزايا الإصدارات على هيئة جنوط 19 إنش ,شاشات لمسية ، 8.4 إنش لأنظمة المعلومات الترفيهية وأنظمة تحكم بالمناخ  بمنطقتين ومقاعد جلدية وفتح السيارات عن بعد .

كشفت جيب عن سياراتها جيب كومباس موديل 2022 فيس ليفت أثناء اختبارها ، وهو ما سمح لالتقاط صورة تجسسية ، كما وضعت بعض التمويهات على جسد السيارة بالكامل مع التركيز بشكل أكبر على تمويه الواجهة الامامية

 

 

ولكن يتوقع الخبراء أن تظهر جيب كومباس بشبك جديدة بالإضافة إلى المصابيح الامامية الجديدة التي تعتبر أضيق مقارنة بالمصابيح الخاصة بالموديل الحالي .

 

ومن المتوقع ان توجد شاشة لمس خاصة بالنظام الترفيهي الجديد بالإضافة إلى أنها تبدو بشكك مختلف كثيرا عن السابقة

 

أما المحرك فربما تأتي السيارة بنفس محرك سيارة جيب الحالية ، بالإضافة إلى أن الخبراء أشاروا إلى ظهور الـ suv، المدمجة المدثة في عام 2021 ، على أن تصل إلى الأسواق في عام 2022

 

يذكر أن احتفلت جيب بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس العلامة بإطلاق إصدارات خاصة لجميع موديلاتها ، والتي تشكل  رينيجيد وكومباس وجراند شيروكي وجلادياتور ، ورانجلر

 

كما حصلت الإصدارات على تحديثات جمالية خارجية ، وداخلية خاصة وشعارات " الذكرى الثمانين " مع وصولها الوكالات العالمية في نهاية العام

 

 

وجاءت مزايا الإصدارات على هيئة جنوط 19 إنش ,شاشات لمسية ، 8.4 إنش لأنظمة المعلومات الترفيهية وأنظمة تحكم بالمناخ  بمنطقتين ومقاعد جلدية وفتح السيارات عن بعد .

Advertisements

موضوعات متعلقة

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أحدث قائمة أسعار لسيارات جيب رينيجيد وجراند شيروكي في مصر

جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور

شاهد.. النسخة التخيلية من كيا سيراتو 2022

جيب تحتفل بالعيد الـ 80 بتحديثات جديدة على سياراتها

شاهد.. صور تجسسية جديدة للسيارة جيب كومباس 2022 jeep compass

ترشيحاتنا

اللقطات الأولى للاشتباكات العنيفة غرب طرابلس.. فيديو

بعد اعتدائه على حكم لقاء المصري.. إيقاف ساسي 8 مباريات وتغريمه ماليا

قطر بتعشقني عشق| محمد علي يعلن تمويله من الدوحة لتدمير مصر.. فيديو

بعد رحيله عن الأهلي.. تعرف على محطة رينيه فايلر الجديدة

السقا يكشف كواليس صداقته مع أحمد حلمي ورامز جلال.. ودرس عمره من والده

أحمد السقا: أبويا ضربني بالقلم لخلافي مع والدتي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل

رغم تجاوزها سن الـ90.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها من دون سائق أو حراس في أحدث ظهور