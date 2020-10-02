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توك شو

شيماء ماهر: منصات وزارة التعليم كنز ولكن لا يمكن الاعتماد عليها فقط

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:46 ص
شيماء ماهر
شيماء ماهر
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عبد الخالق صلاح
أكدت شيماء علي ماهر أدمن جروب نبني بلدنا بالتعليم وأحد أولياء الأمور، أن المنصات التي أطلقها وزير التربية والتعليم كنز كبير جدا  ولكن لا يمكن الاعتماد عليه في التعليم، مشيرة إلى أنها مصدر إثرائية فقط ولا يمكن الأعتماد عليها بشكل كلي . 

وأضافت شيماء  خلال حلقة اليوم من برنامج « التاسعة»؛ المذاع على الفضائية الأولى، تقديم الإعلامي «وائل الإبراشي»،:« مينفعش تهمش دور المدرس واخلي العبء على ولي الأمر بس؛ المدرس اللي واقف في الفصل بيقدر يتابع الطفل ورد فعله وقدرته على الاستيعاب»؛ مؤكدا ان التعليم عن بعد سوف يزيد من الدورس الخصوصية. 

وأشارت أنه لا يمكن ان يكون التعامل مع التكنولوجيا من جابن الطفل فقط، مما يجعل أولياء الأمور مشاركة أبنائهم في التعامل مع التكنولوجيا؛ مرددا: « التعلم أون لاين لا يمكن تطبيقه في المواد التطبيقية، موضحا أنه ليس من الطبيعي أن يذهب الطفل الي المدرسة لتحصيل الأنشطة». 

وقالت: «لابد أن لا يفقد الطفل التواصل المباشر مع المعلم؛ وااحنا مع تطوير التعليم ولكن ليس بهذا الشكل». 
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