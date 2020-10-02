ارتفاع مصابي فرح عزبة الفار بالبحيرة لـ١٣٤ شخصا

ارتفع عدد المصابين بادعاء نزلة معوية نتيجة تناول وجبة طعام في بفرح بعزبة الفار بدائرة مركز المحمودية، إلي ١٣٤ مصابا، وتم خروج ١٢٩ شخصا وحجز ٥ آخرين داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وكان قد أصيب ١٠٠ شخص، بنزلة معوية ادعاء تناول طعام بفرح، أمس الخميس، بعزبة الفار التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية يفيد بوصول بلاغ من المستشفى العام باستقبال ١٠٠ مصاب بنزلة معوية إدعاء تناول طعام بفرح بعزبة الفار، تم إجراء الإسعافات الأولية الأزمة لهم.





والمصابون هم :" أمل السعيد عبد الجواد ١٨ سنة، محمد عبد الحليم محمد رمضان ٣٨ سنة، أبو العلا احمد أبو العلا ٧٥ سنة، أمل محمد عبد الفتاح ٣٥ سنة، مني عبد المطلب ابو حسن ٤٥ سنة، محمد جابر احمد رمضان ٤٢ سنة، أيمن محمد عبد العليم ٦٥ سنة، خضير السيد أحمد ٥٣ سنة، زينب احمد محمد ٥٢ سنة، صلاح محمود عبد الفتاح ٤٦ سنة، علاء ابراهيم رمضان ١٥سنة، محمد احمد محمد حسن ١٦ سنة، رضا منصور سليمان ٣٥ سنة، نسرين رجب شعبان ٢٥سنة، فتح الله علي علواني ٦٥ سنة، محمد منصور فتح الله ٢٥سنة، محمود عبد الباسط علواني ٢٨سنة، هيثم بدر عبد الفتاح ٣٠ سنة، ملك محمد صلاح٥ سنوات، احمد عز الدين عمر ١٠ سنين، مليكه احمد شهاب ٢ سنتين، فتحي محمد عمر ١٠ سنوات، همام احمد مرسي ٤١ سنة، شاديه احمد شعبان ٦٠ سنة، شكري فتح الله فرج ١٦ سنة، شيماء السعيد دويدار ١٠ سنوات، محمد عبد السلام عبد العاطي ٢سنين، محمد عبد المنعم سعد ١٢ سنة.





وعماد ايمن عبد الرحمن ١٠سنة، محمود هاني محمود هاني ١٤ سنة، محمد عبد المنعم ابراهيم ٤٠سنة، ابراهيم السعيد داويدا ١٥ سنة، معتز الصعيدي عبد الرحمن ٢٩سنة، إسلام إبراهيم رشاد ١٩ سنة، اشرف صبحي مسعد ٤٠ سنة خلود محمد جابر ١٢ سنة، مسعد محمد محمد ٧٥ سنة، هاني فتحي محمد ٤٠سنة، محمد خميس محمد ٤٨سنة، سيف احمد هبد القادر ٦ سنة، هيام محمد رمضان أبو الديب ٤٠سنة رمضان محمد رمضان أبو الديب ٤١ سنة، حسن السيد عبد الحميد ٥٥سنة، محمد احمد عبد السلام ٤٨سنة، أمل السعيد عبده ١٨سنة، محمد عبد الحليم محمد رمضان ٥٨ سنة، أبو العلا محمد أبو العلا ٧٥ سنة أمل محمد فرج الله ٣ سنوات، محمد جاب احمد رمضان ٤٢سنة، اميمه عز عبد العليم ٦٥ سنة، خضر سيد أحمد أبو عامر ٥٣ سنة، صلاح عبد الفتاح السنهوري ٤٦سنة.

وعلاء رمضان ابراهيم السنهوري ١٥سنة، محمد احمد محمد حسن الشربينى ١٦سنة، نهله رجب السيد شعبان ٢٥ سنة فتح الله علي علواني ٦٥ سنة، محمد منصور فتح الله رمضان ٢٥ سنة، محمود عبد الباسط علواني ٢٩ سنة، محمد عبد الباسط علواني ٣١سنة، هيثم بدر عبد الفتاح السنهوري ٣٠سنة، ملك محمد صلاح ٥ سنوات، احمد عز الدين عمر ١٠ سنوات، مليكه احمد شهاب شهرين، فتحي محمد فتحي عمر ١٠ سنين، محمد فتحي محمد عمر ٤٥ سنة، حمام احمد موسي عبدالله ٤٠سنة، شكري فتح الله فرج ابو شديد١٦ سنة، عبد الجواد عيد احمد ٥٥سنه*

محمد الصافي عاشور ٤٢ سنة، ماهر محمد ماهر شعبان ١٤سنه، خميس ماهر شعبان ٤٥ سنة، محمد احمد علي الرحماني ١٠سنة، الشحات سيد محمد عمر ٥٠ سنة سعد عبد الحليم رمضان ٥٣ سنة، كوثر احمد علواني رمضان ٧٠ سنة، منه ابراهيم صلاح ٥ سنة، مجده فتحي علواني ٣٥ سنة، ميرفت فرج فتح الله ابو شديد ٤١ سنة، احمد خميس احمد عبد الحليم ١ سنة، محمد مسعود عبد الجواد ابو شديد ٢٤ سنة، عيد عبد السلام عبد العاطي أبو شديد ٢٤ سنة، محمد جمال علي دويدار ٢٩ سنة، محمد رجب عبد الفتاح شعبان ٢٢ سنة، احمد سعد عبد الحليم رمضان ١٥ سنة، سميه محمد ابراهيم موسي ٤٨ سنة، محمد خميس محمد شعبان ١٨ سنة، الشحات محمد الرحماني ٥٠ سنة فتحيه عبد الحكيم ٣٥سنه، أسماء طاهر رمضان ١٤سنة، محمد رمضان عرفه الصعيدي ١٥سنة احمد محمد شوقي السيد ٧سنوات، احمد محمد عبدالوهاب عرفه ١٥سنة هدير منصور فتح الله ٢٠سنة، شكري فتح الله ابو شديد ٢٠ سنة احمد خميس احمد ٤٨ سنة، سومه بدر ابراهيم ٤٨ سنة، جودي ابراهيم ٩ سنوات، عبد الجواد احمد حسن ٣٥ سنة، فتحيه احمد عبد الحليم ٣٥ سنة، شهاب عماد محمد موسي ١٧ سنة" جميع الحالات من عزبه الفار التابعة لمركز المحمودية.

تم التعامل مع الحالات وتم عمل الاسعافات الاوليه والفحوصات الطبيه اللازمه، تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



