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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على نظام الرئيس البيلاروسي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الاتحاد الأوروبي أعطى الضوء الأخضر لفرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو. 

وفي وقت سباق، أعلنت كندا والمملكة المتحدة، فرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ونجله فيكتور و9 مسؤولين آخرين، وذكرتا في بيان مشترك، أن "نظام لوكاشينكو مسؤول عن جملة من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الانتخابات المزورة".

ووفقا لـ"رويترز"، فإن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، جاء لأنها تعتقد أن "الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى توافق في الآراء بشأن العقوبات في اجتماع هذا الأسبوع".

وأشار مصدر مطلع، إلى أن "حزمة العقوبات الأمريكية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، باتت جاهزة تقريبا".

ورفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، معربين عن عزم التكتل على فرض عقوبات على مواطنين من بيلاروس متورطون في تزوير نتائج التصويت والعنف ضد المحتجين.

وأشاروا إلى أنه "لم يتم بعد تنسيق العقوبات الإضافية البيلاروسية بسبب موقف قبرص، التي تعرقل القرار، وتصر على تطبيق تدابير مماثلة على تركيا".
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