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فن

يارب قدرني أسعدهم .. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها زين الدين وعز الدين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:36 ص
زينة
زينة
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محمد بدران

احتفلت الفنانة زينة، بعيد ميلاد توأمها عز الدين وزين الدين، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

ونشرت زينة صورة لتوأمها، وعلقت قائلة "انا اتولدت من ٧ سنين لحظة ما اتولد زين وعز ولسه المشوار طويل يارب احميهم واحفظهم"

وتابعت "يارب طول في عمري وقدرني اسعدهم واربيهم احسن تربية واطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم ❤️❤️ احمدك واشكرك يارب لا املك غير الشكر لله وحده 🙏
Happy happy happy birthday to my ❤️🎂🎂❤️
h العمر كله يارب 🙏🙏🙏🙏🙏والصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لاولادي وكل الاطفال ❤️🙏"

وشاركت الفنانة زينة في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل جمع سالم بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودى ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.



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