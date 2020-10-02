المدخنة السبب .. السيطرة على حريق باب الشعرية .. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية فى محافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة، على حريق نشب بمدخنة أحد المطاعم، بمنطقة باب الشعرية، دون وقوع إصابات بشرية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق ، بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف.

وكانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمنطقة باب الشعرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة عليه قبل امتداده إلى المحلات والمنازل المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.