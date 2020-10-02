اتحاد الكرة: سنخاطب الأهلي والزمالك لتكوين فريق سيدات

أكدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة المصري، عن وجود اتجاه لدي الاتحاد باستثناء أندية الدوري الممتاز من المشاركة في دوري الدرجة الثانية للكرة النسائية.





وقالت عبد الحق في تصريحات لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار: "الأهلى والزمالك لا يمتلكان فريق كرة قدم للسيات، وتحدثت مع محمد فضل وأحمد عبدالله عضوا اللجنة الخماسية، من أجل استثناء أندية الدوري الممتاز من اللعب في الدرجة الثانية حال تكوين فرق للسيدات".





كما كشفت عن حقيقة خلافها مع محمد فضل عضو اللجنه حيث أبدت سحر عبد الحق اندهاشها من الانباء التي ترددت عن وجود العديد من الخلافات بينها وبين محمد فضل عضو اللجنة.





وقالت عبد الحق : "فضل من الشخصيات المميزة داخل اتحاد الكرة، وكل ما يحدث بيننا مجرد خلافات في وجهات النظر، وهو ما ينتهي في حينه عن طريق اقتناع كل طرف بوجهة نظر الآخر".