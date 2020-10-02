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أخبار البلد

التنمية المحلية: دورات تدريبية لتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:04 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
 ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ، بدءا من السبت، المقبل،  ٣ دورات  تدريبية  هي تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية في مجال الشئون القانونية والشئون المالية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية وإدارات تنفيذ الاحكام، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات في مجال تصميم الشبكات، ويستفيد من هذه الدورات 125 متدربًا من جميع المحافظات .

كما ينظم المركز ، دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بادارات الأزمات علي التطبيق العملي علي أزمات الأمطار والسيول.


و أكد اللواء محمود شعراوي، علي إهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات لرفع كفاءتهم وتأدية الوظائف المكلفين بها بطريقة أكثر احترافية وتوليهم المسئولية والإعتماد عليهم وصقل مهاراتهم وتمكينهم من مسايرة التقدم التكنولوجي الذي تسير فيه الدولة حاليًا بما يساعد في تحسين آليات الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

واوضح  أن الدورات التدريبية التى ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها ، كما يتم ترشيح المتميزين من المتدربين لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم .

ويأتي تنظيم الدورات التدريبية لقيادات المحليات والعاملين بالمحافظات، في ضوء خطة وزارة التنمية المحلية لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالمحليات وتعريفهم باحدث اساليب العمل.
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