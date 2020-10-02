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رياضة

حسام البدري يكشف سر عدم إقامة أي وديات خلال شهر أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:45 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف حسام البدري المدير الفني لـ المنتخب الأول عن سر عدم اقامة اي وديات للفراعنة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة من 5 اكتوبر لـ 13 من الشهر ذاته.

وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن المنتخب قوامه الأساسي من فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز حيث ستكون تلك الفرق مشاركة خلال شهر اكتوبر في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية.

وأضاف البدري ان في حال اقامة وديه سيغيب 85 % من المنتخب حيث تم التواصل مع محترفي الفراعنه والذي اكدوا صعوبة قدومهم نظرا لقواعد الحجر الصحي بالاضافة لامكانية رفض انديتهم السفر.

وقال إن المنتخب استقر على عدم اقامة اي وديات خلال فترة التوقف في اكتوبر قائلا " حعمل وديات لمين وليه " مشددا ان الأهلي والزمالك سيسافرا لـ المغرب يوم 12 اكتوبر فلماذا يحرم تلك الاندية من لاعبيهم.

وأضاف أن فيروس كورونا اثر بشكل سلبي على المنتخب وسيظهر ذلك التاثير خلال الفترة المقبلة .
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