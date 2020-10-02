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رياضة

البدري يكشف عن رأيه في اختيار موسيماني لـ قيادة الأهلي وباتشيكو للزمالك..فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:18 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول عن رأيه في اختيار الأهلي لـ موسيماني لقيادة الفريق خلفا لـ رينيه فايلر واختيار الزمالك لـ باتشيكو خلفا لـ باتريس كارتيرون.

وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الأهلي موفق للغاية في اختيار موسيماني حيث انه مدرب مميز وحقق العديد من الانجازات مع فريق صن داونز بالإضافة لـ تتويجه بـ لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف البدري أن مبررات الأهلي منطقية في اختيار موسيماني لامتلاكه خبرات افريقية رائعة بالاضافة لـ مواجهته لـ الوداد المغربي في نصف ن نهائي البطولة من قبل مشددا ان الحديث عن صعوبة نجاح مدرب افريقي مع الأهلي كلام غير صحيح بالمرة. 

أما عن باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك فأكد انه مدرب جيد ولديه خبرات جيدة بالإضافة لرغبته في النجاح مع الزمالك وهو ما ظهر واضحا خلال مباراة الفريق أمس أمام المصري البورسعيدي.
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