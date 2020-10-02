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فن

نيكي ميناج تضع طفلها الأول .. تفاصيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:53 ص
نيكي ميناج
نيكي ميناج
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شروق ابراهيم
وضعت النجمة العالمية نيكي ميناج طفلها الاول من زوجها كينيث بيتي يوم الاربعاء الماضي باحدى مستشفيات مدينة لوس انجلوس الامريكية حسبما اكد مصدر لموقع Et .

وكانت نيكي ميناج اعلنت عن حملها في ال٢٠ من شهر يونيو من خلال صورة نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ببطن منتفخ.

وكانت نيكي ميناج تزوجت من كينيث بيتي شهر اكتوبر الماضي واعلنت الخبر لجمهورها بشكل مفاجيء،

ي ميناج، مغنية أمريكية، أصدرت ألبومها الأول بينك فرايداي في نوفمبر 2010. وسرعان ما حقق نجاحا تجاريا، وتصدر طليعة قائمة الألبومات في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على اعتماد بلاتيني من قبل اتحاد صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) بعد شهر من صدوره.

أصبحت أول فنانة تظهر سبعا من أغانيها الفردية في الوقت نفسه على قائمة أفضل 100، أغنيتها الفردية الثانية، "لديك حالة حب"، وصلت المرتبة الأولى على قائمة أغاني الراب، مما يجعلها أول امرأة تتصدر أغنيتها الفردية القائمة منذ ميسي إيليوت عام 2002، في سنة 2012 اطلقت البوم "Pink Friday: Roman Reloaded" صنف الالبوم كبلاتين. 
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