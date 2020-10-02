البدري يكشف عن 4 مراكز تواجه أزمة في المنتخب ويؤكد ترحيبه بـ وردة حال تألقه.. فيديو





وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن هناك عدد من المراكز يعاني المنتخب من نقص شديد بها وهي رأس الحربة، الظهيرين الايمن والايسر والدفاع مشددا انه لم يعثر على اي للاعب محلي يبهره في تلك المراكز خلال الفترة الماضية.





وأضاف أنه يحرص على متابعه جميع مباريات الدوري المصري لاختيار اللاعبين المميزين حيث يعد محمد ابراهيم نجم مصر المقاصة , محمد شريف نجم انبي و الونش مدافع الزمالك ضمن حساباته للانضمام للمنتخب





وقال إن مصطفي محمد مهاجم الزمالك لاعب جيد للغاية ومميز ولكنه مازال بحاجة لـ المزيد من الجد والاجتهاد لتطوير ادائه مشددا انه استنكر غيابه عن مباراة الزمالك امام المصري وهل السبب فني ام لاراحته فقط.

اما عن الهجوم الدائم على احمد حسن كوكا نجم اولمبياكوس فأكد انه لاعب مميز للغاية واحد الركائز الاساسية للمنتخب ولكنه دائما يكون محل تقييم وهو ما يؤثر عليه سلبا.

وأكمل أن عمرو وردة هاتفه من فترة واخبره انه انضم لفريق جديد سيسعي من خلاله لتقديم اداء جيد من اجل الانضمام مرة أخري لصفوف المنتخب مشددا انه لن يمانع انضمامه حال تألقه مع فريقه.



كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاول عما يؤرقه خلال الفترة المقبلة في اختيار قائمة المنتخب استعدادا لـ التصفيات المؤهلة لـ كأس الامم الافريقية في نوفمبر المقبل.