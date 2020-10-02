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سيارات

لكي لا تتعرض لمواقف مؤرقة على الطريق.. اعرف سبب تقطيع السيارة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:02 ص
تقطيع السيارة
تقطيع السيارة
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أماني نوار
الوقوف المتكرر للسيارة يعتبر من أكثر المشاكل التي تؤرق مالكي وسائق السيارات حول العالم ، خاصة أنها تحدث بشكل مفاجئ .

وفي هذا التقرير يقدم موقع" صدى البلد" أبرز الأسباب التي تؤدي إلى توقف السيارة المفاجئ على الطريق

-انخفاض كمية الوقود يعد هو السبب الرئيسي والأول في توقف السيارة فعندنا يكون هناك كمية منخفضة جدا من الوقود في غرفة الأحتراق الداخلي بالمقارنة مع نسبة الهواء اللازمة لهذه العملية يحدث التوقف .

- تلف بعض القطع الميكانيكية يؤدي إلى توقف السيارة بشكل مفاجئ ، السبب هو حلقات المكبس وجدران أسطوانات المحرك .

- من اكثر الأسباب شيوعا ويؤدي إلى توقف السيارة وتقطيعها هي تلف شمعات الاشتعال ، حيث يؤثر ذلك على عدم اشتعال خليط الوقود والهواء ، لتكون المحصلة النهائية توقف السيارة بشكل متقطع .


-انسداد صمام EGR أو تعرضه للتلف و مهمة هذا الصمام تكمن في سحب الانبعاثات الضارة بالمحرك والغازات إلى خارج السيارة، مما يعمل على تقليل درجة حرارة المحرك وانخفاض صوته و تلف هذا الصمام يؤدي الي توقف المحرك .
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