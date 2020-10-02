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منوعات

خبراء: بدء تفعيل لقاح كورونا قد يستغرق عاما بعد الموافقة على أول دفعة في الربيع

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:36 ص
صدى البلد
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مريم صليب
خلص الخبراء الذين يبحثون في إمكانية بدء تفعيل لقاح لفيروس كورونا في العالم  إلى أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عام بعد الموافقة على اول دفعة في الربيع المقبل لتوزيعه  ليشمل عموم السكان.

تم نشر تقرير من قبل الجمعية الملكية يبحث في تحديات تطوير وتقييم وتصنيع وتوزيع لقاح ، و لكن التقرير كان بمثابة صدمة للاطباء و المواطنين لأنه اشار إلى تأخر اللقاح إلى 2020 لتوزيعه على العالم بأكمله ، حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" . 


جدير بالذكر أن الحكومة قد اقترحت منذ فترة  إمكانية اكتشاف لقاح عامل بحلول نهاية العام ، و لكن هذا لا يعني أنه في غضون شهر سيتم تطعيم الجميع ، فوصول اللقاح يتكلف مدة كبيرة من الوقت قد تصل إلى  ستة أشهر أخرى ، تسعة أشهر أو ربما سنة ، فإن اللقاح سيستغرق وقتًا طويلًا حتى بعد الموافقة عليه."

من المحتمل أن يبدأ  التطعيم مع الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا ثم يتم تطعيمهم في الفئات العمرية لمدة خمس سنوات بالانتقال إلى الفئة العمرية 75 إلى 80.

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