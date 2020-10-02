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مصر: لن نفرط في نقطة من مياهنا.. والاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات على تركيا بسبب أزمة شرق المتوسط.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
لبنان: مفاوضات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود
الجيش الليبي: تركيا تنقل الإرهابيين من ليبيا إلى أذربيجان
الجمعة.. استئناف "حوار بوزنيقة" بين الفرقاء الليبيين
لبنان يطلب من الإنتربول اعتقال مالك وقبطان "سفينة الأمونيوم"


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وأبرزت صحيفة "الراي" تصريحات وزير الخارجية المصرية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، حيث أكد أن مصر لم ولن ن تفرط في نقطة واحدة من مياهها، سواء كانت الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها".

وأضاف شكري أن مصر عندما تصيغ اتفاقيات "فهي تصيغها ليس من منظور إرضاء طرف أو عدم إرضاء طرف وخلال الأيام الماضية انهال علينا سيل من التصريحات التي تتناول من منظور تركي ما يجب أن تفعله وألا تفعله مصر. هذه التصريحات فيها الكثير من التناقض، فنرى فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان تصريحا لهم يتضمن اعتراضا على هذه الاتفاقية، ثم يدلون بتصريح يقولون فيه إن اتفاقية ترسيم الحدود لا تؤثر على المصالح التركية".

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي أكد أن بلاده ستجري محادثات بوساطة أممية مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلعب دور جهة تسهّل عقد المحادثات التي يفترض أن تجري في بلدة الناقورة الحدودية، دون أن يعلن عن موعد انطلاقها.

ونقلت "الجريدة" عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قوله إن تركيا تنقل إرهابيين من بلاده إلى أذربيجان، في تأكيد جديد على دور أنقرة في النزاع القائم بإقليم ناغورني قره باخ، مضيفًا:  "تركيا تقوم الآن بنقل الإرهابيين والتكفيريين الليبيين والسوريين ومن جنسيات أخرى، من ليبيا إلى أذربيجان"، لدعم الأخيرة في معاركها ضد أرمينيا في المنطقة المتنازع عليها.

وقالت "القبس" إن  ممثلي فرقاء الأزمة الليبية سيتأنفون اجتماعاتهم بمنتجع بوزنيقة الساحلي جنوبي العاصمة المغربية، حيث يتوقع أن تركز المحادثات على وضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات التي تحققت في الجولة الأولى، المتعلقة بتوزيع المناصب السيادية السبعة على أساس جغرافي، وحسم آلية اختيار من سيتقلد هذه المناصب.

وأفادت "الراي" بأن المحقق العدلي في قضية الانفجار في مرفأ بيروت، أصدر مذكرتي توقيف بحق مالك وقبطان السفينة التي نقلت المادة التي تسببت بالانفجار القوي، وطلب من "الإنتربول" القبض عليهما.

دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أكد أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا إذا واصلت سياسة الاستفزازات والضغوط في شرق البحر المتوسط.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله إنه سيتصل بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، ليطالبه بتفسيرات حول الزج بمتشددين في النزاع بإقليم ناغورني قره باغ، داعيا حلف شمال الأطلسي إلى مواجهة تصرفات أنقرة العضو في الحلف.






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