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رياضة

محمد ناجي جدو يحتفل بعيد ميلاد تريزيجيه

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:36 ص
محمد ناجي جدو
محمد ناجي جدو
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محمد بدران
حرص محمد ناجي جدو لاعب الفريق الأول بالجونة صديقه محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي بعيد ميلاده الـ 26.

ونشر محمد ناجي جدو عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة لتريزيجيه وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد حبيبي". 

فاز فريق أستون فيلا على نظيره فولهام بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وشارك المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة حتى تم استبداله في الدقيقة 84 بزميله تراوري، فيما جلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة السادسة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فولهام عند صفر نقطة في المركز العشرين والأخير.

وودع أستون فيلا، الذى يضم محمود حسن تريزيجيه والمحمدى، كأس الرابطة الإنجليزية، من دور الـ16، بعد خسارته أمام فريق ستوك سيتي، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمعهما امس الخميس، على ملعب فيلا بارك.
محمد ناجي جدو يحتفل بعيد ميلاد تريزيجيه
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