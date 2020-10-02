AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. البدري يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح.. موسيماني يتخلف عن طائرة الترانزيت

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من اليوم ، الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:


كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عن عدم وجود اتصالات مع محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، من أجل الحصول على مقتنيات لوضعها في المتحف الخاص باتحاد الكرة المصري.


كشف حسام البدري المدير الفني لـ المنتخب الأول عن موقفه بشأن شارة كابتن المنتخب مشددا أنه يرفض فكرة أن تكون الشارة لـ الأقدم في المنتخب نظرا لاحتمالية غياب شخصية القائد عن اللاعب الأقدم. 


علق إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، على الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى، التى جمعت بينهما مساء الخميس، على إستاد برج العرب، بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدورى الممتاز.


أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن قراره بتوقيع  غرامة على فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.  


كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاول عما يؤرقه خلال الفترة المقبلة في اختيار قائمة المنتخب استعدادا لـ التصفيات المؤهلة لـ كأس الامم الافريقية في نوفمبر المقبل.






Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

أخبار الزمالك.. ميدو ينصح بالتعاقد مع كوبر أو باتشيكو.. رحيل عواد.. ومرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة

محمد فضل يوضح خلافه مع مرتضى منصور وأزمة صلاح وعلاقته بالأهلي وموقفه من الانتخابات

حسام البدري يكشف حقيقة خلاف محمد صلاح مع الجهاز الفني للمنتخب والأنسب لشارة الكابتن ..فيديو

البدري يكشف عن 4 مراكز تواجه أزمة في المنتخب ويؤكد ترحيبه بـ وردة حال تألقه.. فيديو

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. خبير أوبئة: ثلاث دول ستسيطر على لقاح فيروس كورونا ولن يتبقى حقنة واحدة.. ترامب يؤكد خضوعه وميلانا للفحوصات بعد إصابة مستشارته

توضيحا لموقف اتحاد الكرة من ضم مقتنيات صلاح.. عبدالحق: ضيق المساحة يحكمنا

سمير عدلي وأمير توفيق وأمح في مطار القاهرة لـ استقبال موسيماني .. صور

اتحاد الكرة: سنخاطب الأهلي والزمالك لتكوين فريق سيدات

حب حتى الموت .. طعنت زوجها 9 طعنات وآخر كلماته لها "أحبك"

4 أجانب أتمنى لو كانوا مصريين .. البدري يكشف عن أزمة كبرى تواجه الكرة المصرية

AdvertisementS

اللقطات الأولى لوصول موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مطار القاهرة.. فيديو وصور

المصري: إمام عاشور لاعب الزمالك قال للاعبينا مبروك عليكم الدرجة الثانية

سمير عدلي وأمير توفيق وأمح في مطار القاهرة لـ استقبال موسيماني .. صور

البدري يكشف عن رأيه في اختيار موسيماني لـ قيادة الأهلي وباتشيكو للزمالك..فيديو

البدري يعلن أسماء حراس مرمى المنتخب ورأيه في ضم رمضان صبحي..فيديو

أخبار الرياضة.. البدري يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح.. موسيماني يتخلف عن طائرة الترانزيت

خربين يشترط الحصول على مليون و500 ألف دولار سنويا للتوقيع للزمالك

كويتزي مدافع صن داونز يدخل حسابات الأهلي وأحمد سامي خارج الصورة

حسام البدري يكشف حقيقة خلاف محمد صلاح مع الجهاز الفني للمنتخب والأنسب لشارة الكابتن ..فيديو

البدري ينفعل بسبب الحديث عن راتبه الشهري .. فيديو

إمام عاشور يوضح سبب الاشتباكات بعد مباراة المصري ويكشف ما حدث

اتحاد الكرة: سنخاطب الأهلي والزمالك لتكوين فريق سيدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ابتكر الفراعنة أول جهاز تهوية وتكييف عرفه التاريخ؟.. الإجابة داخل الهرم الأكبر

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل