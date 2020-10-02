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فن

موجز السوشيال ميديا.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها.. بفستان مكشوف فيفى عبده تثير الجدل.. إمام عاشور يوضح سبب الاشتباكات بعد مباراة المصري

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:06 ص
فيفي عبده و زينة
فيفي عبده و زينة
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محمد بدران
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:


هنأ حسام غالي  مدير الكرة بنادي الجونة صديقه محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي بعيد ميلاده الـ 26.

ونشر حسام غالي عبر خاصية استوري عبر حسابه علي موقع إنستجرام صورة لتريزيجيه وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد أخي". 

فاز فريق أستون فيلا على نظيره فولهام بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.




احتفلت الفنانة زينة، بعيد ميلاد توأمها عز الدين وزين الدين، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".
ونشرت زينة صورة لتوأمها، وعلقت قائلة "انا اتولدت من ٧ سنين لحظة ما اتولد زين وعز ولسه المشوار طويل يارب احميهم واحفظهم"

وتابعت "يارب طول في عمري وقدرني اسعدهم واربيهم احسن تربية واطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم ❤️❤️ احمدك واشكرك يارب لا املك غير الشكر لله وحده 🙏




نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة داخل سيارتها ترتدى تيشيرت ابيص ونظارة شمس انيقة وتركت شعرها الاحمر القصير منسدلًا على كتفيها ونالت إعجاب متابعيها.




نشرت النجمة فيفي عبده صورة جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 
وظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة ترتدي فستان اسود جرئ مكشوف الصدر وعلقت قائلة " يا مساء الفل من مصر أم الدنيا بحبكو اوي وحشتوني❤️❤️❤️❤️❤️"








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