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حوادث

مصرع طفلة غرقًا في ترعة بسوهاج

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:05 ص
جثة
جثة
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أنغام الجنايني
لقيت طفلة مصرعها غرقًا بالترعة المُجاورة لمنزلها بمركز جهينة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يُفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي، بوصول "بسنت. الـ"، عامين، وتُقيم بناحية مشروع غرب طهطا بدائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها "الحسيني. م. أ"، 30 عامًا، عامل، ويُقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو طفلته على حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماها وسقطت بها ما نتج عنه غرقها ووفاتها في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكانت قد شهدت محافظة سوهاج حادث اخر حيث لقي طالب مصرعه وأصيب أخر إثر انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق ببندر جرجا بالمركز بمحافظة سوهاج.

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