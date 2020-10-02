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منوعات

أطفال بين القتلى.. تفاصيل مروعة عن مذبحة تعود إلى آلاف السنين بشمال إسبانيا..شاهد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
تفاصيل مروعة عن
تفاصيل مروعة عن مذبحة تعود إلى آلاف السنين
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يارا زكريا
اكتشف علماء من جامعة أكسفورد أن ضحايا الهجوم الذي وقع في لا هويا بشمال إسبانيا كان فيه تقطيع لرؤوسهم وأجزاء من جسدهم بين عامي 350 و 200 قبل الميلاد.

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية كشف علماء بريطانيون عن أدلة دامغة على مذبحة تعود إلى آلاف السنين، حيث عُثر على رفات الضحايا - بما في ذلك الأطفال - في لا هويا في إقليم الباسك بإسبانيا، مع قطع رأس واحد على الأقل من قبل الغزاة.

درس باحثون من جامعة أكسفورد 13 هيكلًا عظميًا من المدافن القديمة التي تم اكتشافها عام 1935، وقالت تيريزا فرنانديز كريسبو، قائدة الدراسة: "أصيب رجل بجروح متعددة في الجبهة، مما يشير إلى أنه كان يواجه مهاجمه". 

وأضافت تيريزا: « قطعت  رأس هذا الشخص، لكن الجمجمة لم تسترد، وربما تم اعتبارها تذكارًا، وهذا أول تحليل تفصيلي يتم إجراؤه على من ماتوا».


خلص علماء الآثار إلى أنه تم قطع أذرع رجل وامرأة، بينما طعن رجل من الخلف، كما كشف البحث، الذي نشر في مجلة «Antiquity» أن بعض الضحايا ماتوا في مبان محترقة، بينما تُرك البعض في الشوارع حيث قُتلوا.

كتب الباحثون: "من هذا يمكننا أن نستنتج أن هدف المهاجمين كان التدمير الكامل لا هويا، لأن هذا موقعًا استراتيجيًا رئيسيًا على الساحل الأطلسي لإسبانيا".

يعتقد أن المدينة كانت محمية بجدران عالية لمنع الهجوم، فيما اختتمت قائدة الدراسة كريسبو: «التحليل الجديد لبقايا الهياكل العظمية البشرية من لا هويا يذكرنا بقوة أن ماضي ما قبل التاريخ لم يكن دائمًا المكان السلمي الذي يصور لنا أحيانًا». 

العصر الجليدي فترة في تاريخ الأرض غطت فيها طبقات الثلج أقاليم كبيرة من الأرض، وترك الإنسان الأول آثاره بعد انحسار الجليد، كما حدث به انقراض كبير للثدييات الضخمة وكثير من أنواع الطيور منذ 10 آلاف سنة بسبب الجليد حيث كانت الأرض مغطاة بالأشجار القصيرة كأشجار الصنوبر والبتولا.

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