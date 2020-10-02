رئيس الأعلى للمصالحة بأفغانستان: انتخابات أمريكا الرئاسية لن تؤثر على الاتفاق مع طالبان

صرح رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة لن تؤثر كثيرا على عملية السلام الأفغانية أو اتفاق الولايات المتحدة وطالبان بشأن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.





وقال عبد الله - في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الجمعة - "لا يمكن لأحد أن يحدد على وجه اليقين تأثير نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة، ولكن بناء على تجاربي وتفاعلاتي فإن السياسة لا تتغير كثيرا".





ويعتقد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان أنه لا يوجد طرف في الولايات المتحدة يريد أن تذهب جهود البلاد من أجل تحقيق السلام مع طالبان والاتفاق على خفض التواجد الأمريكي العسكري في أفغانستان "سدى".





وأضاف عبد الله في هذا الصدد "لا الديموقراطيين ولا الجمهوريين يريدون أن يشهدوا كل المكاسب أو التضحيات التي قدموها في أفغانستان وهى تذهب سدى ... (أو) أن يتأذوا مجددا من أفغانستان أو بسبب أفغانستان".





جاءت هذه التصريحات بعد يوم من اختتام عبد الله زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام لإسلام آباد، التقى خلالها وزير الخارجية شاه محمود قريشي ورئيس الوزراء عمران خان والرئيس عارف علوي، لبحث عملية السلام الأفغانية ودور باكستان في العملية.



