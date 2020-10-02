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ديني

وزير الأوقاف ومشايخ الصوفية يؤدون صلاة الجمعة في مسجد أحمد البدوي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:22 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية أن كلًا من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى سيشهدان صلاة الجمعة اليوم بمسجد أحمد البدوى. 

يأتي  ذلك بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد القومى وكذلك ذكرى الاحتفال بمولد سيدى أحمد البدوى .

وانطلقت سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى عدد من محافظات الجمهورية، مع التأكيد على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

من جانبها، قالت دار الإفتاء، إن سنن يوم الجمعة هي:«الاغتسال والتطيب، ولبس أفضل الثياب، والتسوك -استخدام السواك-، ، وكثرة الصلاة على النبي، وقراءة سورة الكهف، وتحري ساعة إجابة الدعاء، فضلًا عن السير ماشيًا بالأقدام.

وأضافت أن من سنن صلاة الجمعة تحري ساعة الإجابة، حيث فيه ساعة إجابة كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة».

واستدلت على أن الإكثار من الصلاة على النبي من سنن يوم الجمعة بما ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
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