أسرة صباح البلد تهنئ الزميل محمد عبد المنعم على توليه مسئولية الإعلام المقروء بوزارة التضامن.. فيديو

قدمت أسرة برنامج صباح البلد التهنئة للصحفي محمد عبد المنعم لتعيينه مسئولا عن الإعلام المقروء بوزارة التضامن الاجتماعي وهو مدير تحرير برنامج صباح البلد .

وأضاف الإعلامي محمد جاد خلال تقديمه برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن دور محمد عبد المنعم يشمل الصحافة الورقية والإلكترونية في المؤسسة الإعلامية الجديدة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع مقدم برنامج صباح البلد أن وزيرة التضامن الإجتماعي قد وجهت بتشكيل فريق إعلامي يترأسه الكاتب الصحفي بالأهرام شادي زلطة والذي تولى المستشار الإعلامي للوزارة.





وأشار جاد إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي هامة وفعالة وتهم كثيرا من المواطنين مؤكدا أنه نتمنى أن يكون الصحفي محمد عبد المنعم أهل لهذا المنصب الهام للرد على كافة الشكاوي.





وقدمت الإعلامية لميس سلامة أيضا التهنئة للصحفي محمد عبد المنعم والذي يستحق هذا المنصب عن جدارة واستحقاق وأتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة.