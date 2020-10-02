طقس الجمعة.. مائل للحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية ليندا ماهر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية،حالة الطقس اليوم الجمعة.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، طيف ليلا والرياح معتدلة، مع ظهور شبورة مائية صباحا.





وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس حارا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويكون الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا لطيف الى معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الجنوب وتكون مثيرة للأتربة والرمال.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:





القاهرة العظمى 32 والصغرى 23

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 21

بورسعيد العظمى 30 والصغرى 25

دمياط العظمى 29 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23

السويس العظمى 33 والصغرى 24

العريش العظمى 31 والصغرى 24

طابا العظمى 34 والصغرى 27

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 17

شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26

الغردقة العظمى 36 والصغرى 28

الفيوم العظمى 33 والصغرى 24

بني سويف العظمى 34 والصغرى 25

المنيا العظمى 35 والصغرى 25

أسيوط العظمى 34 والصغرى 25



