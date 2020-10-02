الشباب والرياضة بالقليوبية تكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بالبرادعة

كرم الدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أمس الخميس،أوائل الثانوية العامة والازهرية بقرية البرادعة التابعة لمركز القناطر الخيريه للعام الدراسي 2019 / 2020 ، ومنحهم شهادات تقدير خلال احتفالية أقيمت بمركز شباب قرية البرادعة بمشاركة أولياء الأمور وذويهم وعدد كبير من اهالي القرية .





وشهد الحفل تلاوة قرآنية وكلمة للدكتور رجب عبد الواسع خطيب بوزارة الأوقاف والقاء قصيدة شعر للشاب عبدالله نجم خضر وايضا ابتهال ديني للشاب محمود هاني .





فيما أشرف على إقامة الحفل :"محمد عبد ربة ،مصطفي برجيس ،عبدالمجيد خطاب" وعدد كبير من شباب القرية.





و ظهر فى الحفل التزام أولياء الأمور بتعليمات الأمن والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الصحة