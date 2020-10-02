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أخبار العالم

ألمانيا تعتزم إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب الأوروبية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:41 ص
ميليشيات حزب الله
ميليشيات حزب الله
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن وزارة الداخلية الألمانية تعتزم إدراج حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي، وفق تقارير إعلامية.


وأوضحت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن هذا التصنيف يسري حتى الآن فقط على الجناح العسكري للحزب اللبناني.

وقال هانز-جيورج إنجلكه، وكيل وزارة الداخلية، إن "حزب الله منظمة إرهابية"، مشيرا إلى أنه سيتم بذل مساعي خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي من أجل إدراج الحزب ككل على قائمة التكتل للإرهاب، بحسب المجلة المذكورة.

وكان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قد أعلن نهاية أبريل الماضي حظر نشاط حزب الله، وهو ما يعني إلزام الحزب بوقف أنشطته في ألمانيا.

وذكرت المجلة أن الخارجية الألمانية تدعم المقترح الجديد لوزارة الداخلية بشكل قوي، مشيرة إلى أن حظر حزب الله قد فشل حتى الآن بسبب معارضة فرنسا.

كما ذكرت المجلة أن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نأى بنفسه لأول مرة عن الحزب بعد فشل تشكيل الحكومة في بيروت برئاسة مصطفى أديب المدعوم من باريس. إذ اصطدمت جهوده خصوصا بإصرار الثنائي الشيعي ممثلا بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل، على تسمية وزرائهما والتمسّك بحقيبة المالية".

بعد ذلك وجه ماكرون للمرة الأولى وبشكل علني، انتقادات للحزب، قائلا: إن على "حزب الله ألا يعتقد أنه أقوى مما هو".
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