AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 164 مليون مشاهدة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي، نجاحا كبيرا جدًا، وتخطت 164 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي. 

وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

الأغنية من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

فيما حققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي،  أكثر من 16 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو. 

أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن. 

وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس  .. في حُب يمحي حُب  .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح  واتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن". 

عرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية. 

Advertisements

موضوعات متعلقة

«بالبنط العريض» لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 75 مليون مشاهدة

"بالبنط العريض" لـ الجسمى تتعدى 100 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 106 ملايين مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 112 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 112 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 131 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي فرض رسوم على الأمتعة الشخصية لركاب السكة الحديد

أقدم من الأهرامات.. اكتشاف مذهل لفن الكهوف الأسترالي يجسد الطبيعة والبشر..صور

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان درة في أحدث جلسة تصوير

تطوير العشوائيات: توفير أراض في 4 محافظات لبناء مساكن حضارية..فيديو

سمير عدلي وأمير توفيق وأمح في مطار القاهرة لـ استقبال موسيماني .. صور

بعد إصابة ترامب بـ كورونا.. الحكومة الفرنسية: الفيروس لا يستثني أحدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها المثيرة للجدل.. ١٠ إطلالات ملفتة لـ غادة عادل

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان درة في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة كاجوال.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها