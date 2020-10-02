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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات ضد تركيا مع منحها مهلة إضافية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعرب الاتحاد الأوروبي، عن استعداده لاستخدام كل الوسائل الممكنة من أجل بسط الاستقرار في شرق المتوسط، مشيرًا إلى أنه يعتمد مقاربة استراتيجية مزدوجة تجاه تركيا.

وذكرت وكالة أنباء (اكي) الإيطالية، اليوم الجمعة - أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أجرى مناقشات مكثفة بينهما تمحورت حول السبل التي يجب اتباعها تجاه أنقرة.

وأكد ميشيل على أن الاتحاد يفضل انتهاج خط إيجابي تجاه تركيا لخفض التوتر في شرق المتوسط، وتابع قائلا:"إننا "نشجع الحوار بين أنقرة واثينا وجاهزون لدعم مفاوضات قبرصية – تركية تحت راية الأمم المتحدة لحل مشكلة الجزيرة المقسمة".

من جانبها .. أكدت رئيسة المفوضية أن لائحة العقوبات ضد تركيا لا تزال على الطاولة ما لم يحدث أي تقدم بنهاية العام.

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