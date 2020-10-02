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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يهنئ محافظة الوادى الجديد بالعيد القومي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:04 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة
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هيثم سعد الدين
هنأ وزير القوي العاملة محمد سعفان، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وشعبها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، الذي يوافق 3 أكتوبر من كل عام.

وقال "سعفان" في برقية تهنئة للمحافظ : إن هذا اليوم يتزامن مع ذكرى وصول أول قوافل جهاز التعمير للمحافظة عام 1959، حيث انطلقت شرارة البدء للعمل بكل قوة وإصرار لتعمير الصحراء وتحقيق التنمية الشاملة لوطننا العزيز.

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم و الرقي بوطننا العزيز .

 

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