AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سامح عيد: التنظيم الدولي للإخوان انتهى إلى غير رجعة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
سامح عيد الخبير في
سامح عيد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية
Advertisements
البهي عمرو
قال سامح عيد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الأدوات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية استغلت قانون التصالح في مخالفات البناء، للتحريض على العنف ضد الدولة المصرية. 

وحذر سامح عيد خلال حواره مع الإعلامي حسام الدين حسين مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من الانخراط في الدعاوى التخريبية لجماعة الإخوان الإرهابية: "لو التموين في مصر وقع يومين البلد دي هتموت من الجوع".


وأضاف، أن الجماعات الإرهابية تستخدم أسلوب ما يسمى بـ"إدارة التوحش"، التي تسعى إلى تحريك الميليشيات في الدول المنهارة على غرار ما حدث في 5 دول بالمنطقة، أما الدول المستقرة مثل مصر فإنها تتعامل معها بفلسفة "النكاية والضغط"، للضغط على الاقتصاد والأجهزة الأمنية والسياحة والاستثمار وإيهام الرأي العام العالمي بعدم استقرار الأوضاع في مصر، مشيرًا إلى أن كل هذه الأمور قد تتسبب في حدوث ركود اقتصادي.

وهاجم عيد، الإرهابي حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، قائلًا إنه من أنشأ التنظيم الخاص وحرض على قتل انقراشي باشا، وعندما وصف القاتل بأنه غير إخواني وغير مسلم، اعترف القاتل عليه نكاية فيه، لافتًا إلى أن كتاب "دعاة لا قضاة"، الخاص بالجماعة الإرهابية التي أصدرته في سبعينات القرن الماضي بزعم التخلي عن أفكار العنف، لم يدرس لشبابها، مستدلًا على ذلك بتمسكها بأفكار الخلافة ورفع السلاح على الدول الوطنية.

وشدد، على أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية انتهى إلى غير رجعة، ورفض الأردني السعيد وراشد الغنوشي الحصول على لقب المرشد العالمي، بسبب عدم تحول دولتي تونس والأردن الى الحكم الاخواني، مشيرًا إلى أن الجماعة تحاول الحفاظ على بقائها وتزعم أنها قادرة على ذلك، لكن أمرها انتهى وسقطت رأسيًا وأفقيًا.

Advertisements

موضوعات متعلقة

سامح عيد: عصام تليمة كشف عن إلحاد شباب الإخوان بسبب فشل قياداتها

فضيحة مرتزقة قطر وتركيا.. الجماعة الإرهابية تعترف بوجود خلافات بين إخوان الدوحة وأنقرة

فضائح الجماعة تستمر.. أزمة التمويل تشعل الخلاف بين أذرع مرتزفة الإخوان.. ومتخصصون: صراع قديم ودائم

باحث: قيادات الإخوان استغلت حل الجماعة وجمعت أموالا بأسماء شخصية

سامح عيد: الإخوان خونة للوطن والدين الإسلامي.. فيديو

سامح عيد: انشقاقات وانقسامات ضخمة داخل الجماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إصابة مستشارته.. ترامب يؤكد خضوعه وميلانا لفحوصات كورونا

بيان عاجل للجيش الأردني بسبب انتشار كورونا

إجبار أولياء أمور المدارس الحكومية على دفع تبرعات لـ تحيا مصر.. الوزراء ينفي

مفتش أثار سانت كاترين: شجرة العليقة والوادي المقدس وجبل التجلي أماكن فريدة تجتذب السياحة العالمية

مديحة سالم في ذكرى ميلادها ... قصة وفاة شقيقتها أمامها

الحكومة تنفي فرض رسوم على الأمتعة الشخصية لركاب السكة الحديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها المثيرة للجدل.. ١٠ إطلالات ملفتة لـ غادة عادل

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان درة في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة كاجوال.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها