الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يستدرج أنجيه لخطف الوصافة





ويسعى فريق باريس سان جيرمان بقيادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لخطف وصافة الدوري الفرنسي مؤقتا.





ونجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري، بعد السقوط في أول جولتين أمام لانس ومارسيليا.





في المقابل يطمح فريق أنجيه الذي يقدم نتائج جيدة هذا الموسم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي.





ويحتل باريس سان السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن أنجيه صاحب المركز الثاني.





وتقام مباريات الدوري الفرنسي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.





يذكر أن رابطة الدوري الفرنسي منحت لقب الدوري لفريق باريس سان جيرمان الموسم الماضي، بعد تعثر استكمال المسابقة، نتيجة تفشي فيروس كورونا.





يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره أنجيه، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي.