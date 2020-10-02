جامعة حلوان فى أسبوع...مركز تنمية القدرات ينظم دورة إدارة الفريق البحثي أون لاين...و كلية التمريض تعلن موعد إجراء اختبارات القبول الموحدة للطلاب المستجدين

مركز تنمية القدرات بجامعة حلوان ينظم دورة إدارة الفريق البحثي أون لاين
انطلاق فعاليات تدريب القيادات الشبابية لتنمية المناطق العشوائية بجامعة حلوان
كلية التمريض تعلن موعد إجراء اختبارات القبول الموحدة للطلاب المستجدين
نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
وشملت هذه البرامج التدريبية دورة إدارة الفريق البحثي يومي و حاضر بها الدكتور إيهاب عبد الرؤوف الأستاذ المساعد بكلية العلوم
وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.
ويأتى ذلك فى إطار السعى الى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسي له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة
كما يأتي تنظيمها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.
انطلقت فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان عن "تدريب القيادات الشبابية لتنمية المناطق العشوائية بحلوان" بهدف إعداد هؤلاء الشباب كوادر وقيادات شبابية في المنطقة العشوائية، لمشاركتهم في تنمية المنطقة .
وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.
وقد حاضر اللواء محمد عبد الواحد خلال برنامج تدريب القيادات المجتمعية وطرح مناقشة حول الإنتماء والأمن القومى، كما تناول موضوع الشائعات والتى تزداد خلال الفترة الحالية واسباب ظهورها
كما تطرق لمناقشة طرق الاقناع وذكر أهمها وهي الاقناع بأستخدام العاطفة واستخدام المنطق وكذلك التحايل وغيرها، كما ناقش سيادته أنواع القوى لدى الدول وتحديدا الدول العظمى التى استخدمت القوي الناعمة بما لها من تأثيرا قويا على الشعوب لتحقيق أغراض ومصالح لم تكن تتحقق باستخدام القوي الصلبة.
كما حاضرت الدكتورة جيهان عمارة استاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية وعضو مجلس إدارة مركز تعليم الكبار خلال البرنامج التدريبي متحدثة عن برامج محو الأمية وكيفية الزام المواطن بتعلم القراءة والكتابة ليكون عنصر فعال فى المجتمع، كما تطرق الحوار الى كيفية توفير حافز للمواطن ليكون دافعا له لكى يسعى بنفسه لمحو أميته.
وقد قامت بعمل تدريب حيث قامت بتقسيم المتدربين إلى مجموعات حسب الكلية وكل مجموعة تحدد من وجهة نظرها كيفية جعل اكبر عدد من المواطنين يحرص على تعلم القراءة والكتابة حيث كانت المجموعات تنقسم إلى طلاب كلية الخدمة الاجتماعية والاداب والحقوق، من خلال التدريب الميدانى على استقطاب المواطنين
وظهر دور طلاب كليات الآداب والخدمة الاجتماعية في ضرورة التوعية بضرورة تعلم القراءة والكتابة خاصة فى المناطق العشوائية وتوضيح مدى التغيير فى حياة المواطنين فى حال محو أميتهم وظهر دور طلاب كلية الحقوق فى وضع تصور لتشريع واضح يلزم المواطن بضرورة تعلم القراءة والكتابة، وقد تم تشكيل لجنة محو أمية من الشباب حسب رغبتهم في المشاركة فى البرنامج وتنفيذه سيتم قريبًا في العشوائيات.
جدير بالذكر أن البرنامج يسعى لتحقيق هدف تنموى وتوعوى تثقيفى من خلال مشاركة عدد من الجهات وذلك لرفع وعى الشباب نحو دور الدولة فى البناء والتنمية وتعريفهم بأضرار الشائعات وكيفية مواجهتها، ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، ويسعى البرنامج إلي نشر الفكر الاستثمارى لدى الشباب من خلال مشاركة كلية الاقتصاد المنزلى لبرنامج المستثمر الصغير وريادة الأعمال
، ويضم البرنامج أيضا أهمية محو الأمية التى تنتشر في العشوائيات ودور مركز محو الامية في الجامعة بالتعاون مع مركز رصد ودراسة المشكلات في النزول إلى العشوائيات وحصر احتياجات المواطنين للاستفادة من برنامج محو الأمية.
ومن المتوقع ان يتم اكساب الشباب قيم الانتماء وفكر تطوير المناطق القاطنين فيها، والتدريب على رفع المهارات الحياتية سواء لهم أو مجتمعهم، وتحفيز الشباب على ابتكار مبادرات تنموية لخدمة مجتمعهم والحفاظ على الاستدامة للجهود التى تتم في مجتمعهم،وبذلك يمكن ايجاد المواطن الايجابى القادر على تطوير المجتمع الذى يعيش فيه.
أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان عن موعد إجراء اختبارات القبول الموحدة للطلاب المستجدين الفرقة الأولى للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.
وتجري اختبارات القبول الموحدة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٠ بمقر كلية التمريض بالجامعة على أن يقوم الطالب بإحضار إثبات شخصية، والحضور بالكمامة والأدوات الخاصة بالطالب زجاجة المياه والاقلام، إلى جانب فيزا تحتوي علي رسوم إجراء اختبارات القبول الموحدة وهي ٣٥٠ جنيه، على أن يتوجه الطالب إلى الشئون ثم الخزينة مع إحضار كود الدفع الخاص بالكشف الطبي، مع مراعاة عدم دخول الطالب اللجنة بالهاتف المحمول، وعدم التأخير عن الموعد المحدد.
وتتضمن اختبارات القبول الموحدة للطلاب المستجدين بكلية التمريض اختبارات تحريرية عبارة عن ( اختبار سمات واختبار تفكير ناقد واختبار لغة انجليزية) إلى جانب مقابلة شخصية للطالب تكون أمام لجان من أعضاء هيئة التدريس، ويجب على الطالب أن يجتاز الاختبارات بنسبة ٦٠ ٪ علي الأقل للطلاب المتقدمين لكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض وهي اختبارات موحدة على مستوى لجنة قطاع التمريض وحال قيام الطالب باجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية يقوم باستيفاء وتقديم أوراقه للكلية.