AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجان لفحص المزارع والاطمئنان على جودة محصول الموز بقرى الغربية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
باشرت  لجنة الفحص بالزراعة في محافظة الغربية دورها بالمرور على أحد المزارع الكبرى بمركز قطور، للاطمئنان على محصول الموز وحصر نسبة الإصابات المرضية .


وجاء ذلك تطبيقا لتوجيهات المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية ،وتنفيذا لخطه الندوات الشهرية المعدة بمعرفة الإدارة المركزية للبساتين والخضر بوزارة الزراعة.

وضمت اللجنة كل من الدكتور محمد خطاب رئيس  بحوث بمعهد بحوث الوقاية ،الدكتور محمد  الصاوى الباحث بمعهد  بحوث امراض النبات ،المهندس سامح النمر متابع الادارة المركزية للبساتين ،المهندس أشرف أبو الحسن مدير إدارة البساتين بالغربية ،والمهندس بسيونى الشافعي رئيس قسم البساتين بالادارة الزراعية بقطور ،المهندس احمد المزين متابع الإدارة الزراعية بقطور، المهندس ناجى محي الدين رئيس الوحدة الزراعية بناحية حوين ،وعدد من المرشدين والمزارعين.                                               

وعقدت ندوة إرشادية حقلية عن أهم الأمراض والآفات الحشرية التي تصيب الموز وأهمها الأمراض الفيروسية والمن وطرق الوقاية والتخلص من الامراض بالعمليات الزراعية الجيدة والتخلص من الحشائش والمكافحة الكيماوية للمن والحشرات الثاقبة الماصة التي تعد أكبر ناقل للامراض الفيروسية .

كما أوصت بالضرورة التخلص من مخلفات المزرعة من الاوراق الجافة والسيقان الكاذبة خارج المزرعة بعمل الكمبوست وكذلك الفحص الدورى لاكتشاف أي إصابة مع تطهير الجورة بالجير والتشميس الجيد قبل الزراعة .

وأوصت اللجنة بضرورة تغيير نظام الرى إلى الطرق الحديثة لمنع وتقليل الفاقد وترشيد استهلاك المياه كما انها تقلل من نسبة الرطوبة وبالتالى تقليل الإصابات الفطرية .

وعلى هامش اللقاء تم المرور على مزرعة الحاج رضوان العيسوى فايد بحوض الجزيرة بمساحة ٧ افدنه موز صنف وليامز وقد تلاحظ الاهتمام الجيد بالمزرعة وان نسبة الاصابات المرضية ضئيلة .
لجان لفحص المزارع والاطمئنان على جودة محصول الموز بقرى الغربية
لجان لفحص المزارع والاطمئنان على جودة محصول الموز بقرى الغربية
لجان لفحص المزارع والاطمئنان على جودة محصول الموز بقرى الغربية
لجان لفحص المزارع والاطمئنان على جودة محصول الموز بقرى الغربية
Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب وزير الزراعة يتفقد مراكز تجميع الألبان بقطور فى الغربية ..صور

مزارع الأرز واللوبيا.. الزراعة: نشاط مكثف للمدارس الحقلية بالبحيرة

ننشر أهم النصائح لزراعة الفاصوليا وميعاد زراعتها

في 3 أشهر.. 40 قافلة بيطرية علاجية في 8 محافظات و7 دورات تدريبية بمعهد بحوث التناسليات

تشخيص العقم والإجهاض للحيوانات.. كل ما تريد معرفته عن معهد البحوث التناسلية بوزارة الزراعة

مخاطر تواجه الإنتاج الزراعي.. ورشة عمل في البحيرة

ترشيحاتنا

موسيماني يبدأ رحلته التاريخية بقيادة تدريب الأهلي اليوم

أطفال بين القتلى.. تفاصيل مروعة عن مذبحة تعود إلى آلاف السنين بشمال إسبانيا..شاهد

بعد صورتها المثيرة للجدل.. ١٠ إطلالات ملفتة لـ غادة عادل

ارتفاع جنوني لـ الدولار عقب إصابة ترامب بـ كورونا‎

3 فضائل عظيمة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

بعد إصابة ترامب بـ كورونا.. الحكومة الفرنسية: الفيروس لا يستثني أحدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها المثيرة للجدل.. ١٠ إطلالات ملفتة لـ غادة عادل

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان درة في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة كاجوال.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها