لجان لفحص المزارع والاطمئنان على جودة محصول الموز بقرى الغربية

باشرت لجنة الفحص بالزراعة في محافظة الغربية دورها بالمرور على أحد المزارع الكبرى بمركز قطور، للاطمئنان على محصول الموز وحصر نسبة الإصابات المرضية .









وجاء ذلك تطبيقا لتوجيهات المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية ،وتنفيذا لخطه الندوات الشهرية المعدة بمعرفة الإدارة المركزية للبساتين والخضر بوزارة الزراعة.





وضمت اللجنة كل من الدكتور محمد خطاب رئيس بحوث بمعهد بحوث الوقاية ،الدكتور محمد الصاوى الباحث بمعهد بحوث امراض النبات ،المهندس سامح النمر متابع الادارة المركزية للبساتين ، المهندس أشرف أبو الحسن مدير إدارة البساتين بالغربية ،والمهندس بسيونى الشافعي رئيس قسم البساتين بالادارة الزراعية بقطور ،المهندس احمد المزين متابع الإدارة الزراعية بقطور، المهندس ناجى محي الدين رئيس الوحدة الزراعية بناحية حوين ،وعدد من المرشدين والمزارعين.





وعقدت ندوة إرشادية حقلية عن أهم الأمراض والآفات الحشرية التي تصيب الموز وأهمها الأمراض الفيروسية والمن وطرق الوقاية والتخلص من الامراض بالعمليات الزراعية الجيدة والتخلص من الحشائش والمكافحة الكيماوية للمن والحشرات الثاقبة الماصة التي تعد أكبر ناقل للامراض الفيروسية .





كما أوصت بالضرورة التخلص من مخلفات المزرعة من الاوراق الجافة والسيقان الكاذبة خارج المزرعة بعمل الكمبوست وكذلك الفحص الدورى لاكتشاف أي إصابة مع تطهير الجورة بالجير والتشميس الجيد قبل الزراعة .





وأوصت اللجنة بضرورة تغيير نظام الرى إلى الطرق الحديثة لمنع وتقليل الفاقد وترشيد استهلاك المياه كما انها تقلل من نسبة الرطوبة وبالتالى تقليل الإصابات الفطرية .



