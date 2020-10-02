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أخبار العالم

السعودية تصدر قرارا عاجلا لقائدي المركبات

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، عن تحديدها للأماكن التي يُحظر على قائدي المركبات الوقوف بها، حتى لا يتعرضوا للغرامة.

وذكرت إدارة المرور، في إنفوجرافيك توعوي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : تجنُّب الوقوف في الأماكن الممنوعة دليل وعيك بتعليمات السير.

وكشفت الإدارة العامة للمرور، الأماكن الممنوع الوقوف بها كالتالي: كل المواضع ذات إشارات ممنوع الوقوف وعند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق و على بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء ، و على بعد أقل من 20 متر من جسر أو نفق وكذلك الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.

وكانت المديرية العامة للمرور السعودي في وقت سابق قد أصدرت الإجراءات المتبعة في حال التأخر عن سداد المخالفات المرورية.

وأكدت المديرية العامة للمرور السعودي أن  المادة (٧٥) من نظام المرور الفقرة (٣) تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر.

وأضافت إدارة المرور أنه في حال مضت ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ دون سداد المخالفات المرورية يُبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدد يحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات
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